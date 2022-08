Letta? Ha sbagliato tutto | il segretario dem viene silurato dai suoi fedelissimi

Parlamenteide : Ore 08:49 - Gianni Pittella lascia il Pd e passa ad Azione: «Letta ha sbagliato» - gaetanostaglian : @elenamarra18 Lo trovo confuso e troppo politico. Di quelli che parlano parlano e non dicono un... Mi sono fermato… - zenyatta63 : @EnricoLetta Enrico Letta….sempre contro l’avversario sbagliato…che personaggio sfigato - ClaudiaTicinese : RT @domecaruso71: Giusto o sbagliato questo è il mio Paese e la Patria si ama non si denigra mai, capito Letta? E francamente nessuno al mo… - Fortuna59982157 : @EnricoLetta @pdnetwork @tg5med @MediasetTgcom24 @Deputatipd @SenatoriPD @eurodeputatipd Ha ancora la faccia6di far… -

La Repubblica

... "Se l'hoSì, purtroppo: ci sono due errori di sintassi e un congiuntivo". A farla corta: filosofo o no, in un mondo in cui la cultura non ha mai contato nulla e ancora pochi anni ...BARI - Gianni Pittella è stato fra i fondatori del Pd, e anche candidato alle primarie del 2013, quelle vinte da Matteo Renzi. Una vita nei Democratici di sinistra, vicinissimo all'ex premier Massimo ... "Letta ha sbagliato tutto sulle candidature. Anche con mio fratello": le accuse del senatore Pittella dopo la fuoriuscita dal Pd L'ex dem Gianni Pittella mette nel mirino il segretario del Pd: "Scelte fatte senza criterio. Ma come si fa a calare dall'alto i candidati" ...Il Comitato Tecnico Scientifico, nel quale non figuravano eccellenze mediche, decideva tutto e riferiva il governo applicava, accusa il sottosegretario ...