Letta completa il puzzle delle liste e punta al duello in tv con Meloni (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Il puzzle è andato a posto. Con molta fatica e qualche incidente di percorso, Enrico Letta è riuscito a fare rientrare tutti - o quasi - i mal di pancia derivanti dalle liste elettorali. Non molti, se è vero che al Nazareno c'è chi non avrebbe "scommesso un euro" sul fatto che il passaggio della definizione delle candidature filasse via così liscio. Il ricordo della notte delle liste del 2018, quando si rischiò una seconda scissione a pochi mesi da quella di Bersani e Speranza è ancora viva nei ricordi dello stato maggiore dem. La levata di scudi di Vincenzo Amendola, Monica Cirinnà e Stefano Ceccanti, per citare solo i casi più noti, è stata assorbita dal partito con relativa facilità. "E a fronte di questi, c'è stato chi ha fatto un passo indietro senza alzare polveroni", ... Leggi su agi (Di lunedì 22 agosto 2022) AGI - Ilè andato a posto. Con molta fatica e qualche incidente di percorso, Enricoè riuscito a fare rientrare tutti - o quasi - i mal di pancia derivanti dalleelettorali. Non molti, se è vero che al Nazareno c'è chi non avrebbe "scommesso un euro" sul fatto che il passaggio della definizionecandidature filasse via così liscio. Il ricordo della nottedel 2018, quando si rischiò una seconda scissione a pochi mesi da quella di Bersani e Speranza è ancora viva nei ricordi dello stato maggiore dem. La levata di scudi di Vincenzo Amendola, Monica Cirinnà e Stefano Ceccanti, per citare solo i casi più noti, è stata assorbita dal partito con relativa facilità. "E a fronte di questi, c'è stato chi ha fatto un passo indietro senza alzare polveroni", ...

