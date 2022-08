Letta attacca Meloni dopo la pubblicazione del video dello stupro di Piacenza: “Indecente e indecoroso. Rispettare dignità delle persone” (Di lunedì 22 agosto 2022) “Indecente e indecoroso”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico Letta, ha definito la scelta di Giorgia Meloni di pubblicare sui suoi account social il video dello stupro di Piacenza commesso da un richiedente asilo nei confronti di una donna di origine ucraina. Un video estremamente crudo che mostra gli attimi della violenza con tanto di audio e sul quale la destra, con Lega e Fratelli d’Italia in testa, ha deciso di basarsi per rilanciare il proprio messaggio, in piena campagna elettorale, sulla necessità di bloccare gli sbarchi di migranti in arrivo sulle coste italiane. “Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) “”. Così il segretario del Partito Democratico, Enrico, ha definito la scelta di Giorgiadi pubblicare sui suoi account social ildicommesso da un richiedente asilo nei confronti di una donna di origine ucraina. Unestremamente crudo che mostra gli attimi della violenza con tanto di audio e sul quale la destra, con Lega e Fratelli d’Italia in testa, ha deciso di basarsi per rilanciare il proprio messaggio, in piena campagna elettorale, sulla necessità di bloccare gli sbarchi di migranti in arrivo sulle coste italiane. “Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti dellae della decenza. Ilpostato da ...

