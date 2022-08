“L’età è solo un’invenzione”: Alba Parietti, bellezza al naturale su Instagram (Di lunedì 22 agosto 2022) “L’età è solo un’invenzione”, parola di Alba Parietti. Per la conduttrice proseguono le vacanze a Ibiza, come sempre al fianco del compagno Fabio Adami, ma tra un tuffo in spiaggia e una cena in compagnia non perde occasione per lasciarsi andare a qualche riflessione più profonda. Su tutte ne spicca una sul tempo che in breve ha collezionato tantissimi tra like e commenti, complice la bellezza delle sue parole ma soprattutto quella del suo volto maturo e al naturale, che sfoggia con orgoglio in un primo piano che ne celebra ogni segno e cambiamento. Perché non c’è cosa più bella che accogliere le nostre “imperfezioni”, vivendo con lo stesso entusiasmo di sempre. Anche a sessant’anni. Alba Parietti, una lezione di vita sul tempo che ... Leggi su dilei (Di lunedì 22 agosto 2022) “”, parola di. Per la conduttrice proseguono le vacanze a Ibiza, come sempre al fianco del compagno Fabio Adami, ma tra un tuffo in spiaggia e una cena in compagnia non perde occasione per lasciarsi andare a qualche riflessione più profonda. Su tutte ne spicca una sul tempo che in breve ha collezionato tantissimi tra like e commenti, complice ladelle sue parole ma soprattutto quella del suo volto maturo e al, che sfoggia con orgoglio in un primo piano che ne celebra ogni segno e cambiamento. Perché non c’è cosa più bella che accogliere le nostre “imperfezioni”, vivendo con lo stesso entusiasmo di sempre. Anche a sessant’anni., una lezione di vita sul tempo che ...

