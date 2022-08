L' estate infinita di Victoria e David Beckham continua a Miami sempre senza Brooklyn

(Di lunedì 22 agosto 2022) Dopo aver passato luglio su e giù per il Mediterraneo, la coppia si è spostata dall'altra parte dell'Atlantico, per trascorrere agosto con il secondogenito Romeo, impegnato con la sua squadra di calcio. E mentre mamma lavora «da remoto», papà si diverte con i figli

pa0sacc : prima volta dell’estate in cui mi sveglio alle 8, la giornata sembra essere infinita - Snoopy60658293 : @SteCasati7 L'estate infinita - starboicore : questa estate è infinita - finira_bene : Sei stata l’estate migliore della mia vita È la verità Sembrava la storia infinita E forse era solo la felicità… - AndreaSorb : Ha ragione come sempre ?@michimas?, questa estate è infinita (scrisse dal mare) -

la Repubblica

... che ragiona d'istinto e pesta i piedi evocando lo sfascio a ogni passetto falso; è la pancia piena del calciatore fresco di gloria, che ama cullarsi su un'manco fossimo in una ...... si potrebbe inseguire la bella stagione in giro per il mondo, in modo da vivere una vera e propria '' a base di spiagge e surf: da qui il titolo di Endless Summer , uno dei più '... L'estate infinita dove l'orrore cresce nel sole Dare la colpa solo alla siccità di questa terribile estate appare ingiusto e sostanzialmente errato. Perché se il livello del lago di Castel Gandolfo continua a scendere a vista d'occhio la colpa è - ...Una estate infinita quella di Ilary Blasi. Da quando con Francesco Totti hanno annunciato la loro separazione, la showgirl è perennemente in vacanza: prima è volata in Africa con i figli, poi si è ...