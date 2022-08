L’esercito repubblicano nazionale russo ha rivendicato l’attentato contro la figlia di Dugin (Di lunedì 22 agosto 2022) Fino a qualche ora fa c’erano solamente due ipotesi per l’attentato che ha ucciso Darya Dugina, la figlia del filosofo e politologo russo Aleksandr Gel’evi? Dugin. La prima puntava il dito contro gli ucraini, la seconda – più complessa – vedeva coinvolti i servizi segreti russi che avrebbero voluto mandare un chiaro messaggio a Vladimir Putin (che si è ispirato, per una parte della sua azione politica, soprattutto quella internazionale, proprio all’ideologo di Mosca). Ma nella serata di ieri è arrivata una rivendicazione da parte delL’esercito repubblicano nazionale russo che, da anni, “lotta” contro il numero uno del Cremlino. Esercito repubblicano ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Fino a qualche ora fa c’erano solamente due ipotesi perche ha ucciso Daryaa, ladel filosofo e politologoAleksandr Gel’evi?. La prima puntava il ditogli ucraini, la seconda – più complessa – vedeva coinvolti i servizi segreti russi che avrebbero voluto mandare un chiaro messaggio a Vladimir Putin (che si è ispirato, per una parte della sua azione politica, soprattutto quella inter, proprio all’ideologo di Mosca). Ma nella serata di ieri è arrivata una rivendicazione da parte delche, da anni, “lotta”il numero uno del Cremlino. Esercito...

