L' entusiasmo di Gravina | ' Inizio anticipato? Sarebbe da rifare'

ROMA - Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di Rai Radio 1 sull'inizio del campionato, con grande soddisfazione, ha dichiarato: "C'era un po' di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazioni sono state spazzate via. Si sta riscoprendo la voglia di calcio."