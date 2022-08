Leeds-Chelsea: disastro Koulibaly, i media inglesi lo massacrano (Di lunedì 22 agosto 2022) Kalidou Koulibaly è stato autore di una pessima prova contro il Leeds Il Chelsea di Kalidou Koulibaly viene surclassato dal Leeds nella gara valevole per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 agosto 2022) Kalidouè stato autore di una pessima prova contro ilIldi Kalidouviene surclassato dalnella gara valevole per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

SimoRussoNa83 : Quanta frustrazione per i pseudo giornalisti pro Napoli... come fate a guardarvi allo specchio la mattina?… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Sconfitta contro il Leeds: pioggia di insufficienze per Koulibaly - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CHELSEA - Sconfitta contro il Leeds: pioggia di insufficienze per Koulibaly - susydigennaro : RT @napolimagazine: CHELSEA - Sconfitta contro il Leeds: pioggia di insufficienze per Koulibaly - napolimagazine : CHELSEA - Sconfitta contro il Leeds: pioggia di insufficienze per Koulibaly -