Lavoro, Randstad-Fps: sì a south working per 2 aziende su 3 disponibili ad aprire hub nel Sud (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il 77% delle aziende ha adottato lo smart working e il 46% è disponibile a progetti di remote working da 2 a 5 giorni settimanali. In questo contesto, il south working può essere uno strumento per sostenere lo sviluppo del paese e reperire competenze scarsamente disponibili. E le aziende italiane guardano con interesse agli ‘hub di Lavoro’ al Sud, spazi di co-working o veri e propri uffici con team aziendali dislocati in aree lontane dalle grandi città del Centro-Nord, che sarebbero disposte ad aprire soprattutto per contribuire alla crescita (61%), ma anche per accedere a figure professionali difficili da reperire (48%) e ridurre i costi (35,5%). Il 61% delle imprese ritiene che l’hub possa essere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il 77% delleha adottato lo smarte il 46% è disponibile a progetti di remoteda 2 a 5 giorni settimanali. In questo contesto, ilpuò essere uno strumento per sostenere lo sviluppo del paese e reperire competenze scarsamente. E leitaliane guardano con interesse agli ‘hub di’ al Sud, spazi di co-o veri e propri uffici con team aziendali dislocati in aree lontane dalle grandi città del Centro-Nord, che sarebbero disposte adsoprattutto per contribuire alla crescita (61%), ma anche per accedere a figure professionali difficili da reperire (48%) e ridurre i costi (35,5%). Il 61% delle imprese ritiene che l’hub possa essere ...

