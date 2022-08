MannesChiarini : @Manhattan_gobbo @RealEmisKilla Mi tocca dedurre che se tu perdessi il lavoro avresti alcune difficoltà nel pagare… - MissioneStartup : RT @L_Economia: Dal 13 agosto in Italia per i congedi parentali è cambiato tutto - 0Cicerone : RT @L_Economia: Dal 13 agosto in Italia per i congedi parentali è cambiato tutto - Emanuele676 : @marcopav10 @_DYD666_ @RealEmisKilla 'Ma a voi dipendenti le tasse e l’INPS ve le paga il datore di lavoro' Ma che cazz - antonellaa262 : Lunedì 22 agosto riprende il lavoro del fisco, dopo la pausa estiva, con 179 adempimenti fiscali, di cui ben 168 ve… -

Entilocali-online

Dopo la pausa estiva, da domani - lunedì 22 agosto - il Fisco torna al: scattano infatti 179 adempimenti fiscali, di cui ben 168 versamenti . Le scadenze accumulate ...periodici ( Iva e), a ...... non aver prestato nel 2021in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il ...fragili da mille euro 2022 deve essere presentata entro il 30 novembre 2022 direttamente online all'... Lavoro, Inps: "In 95 contratti 96% del totale dei dipendenti privati" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Per i pensionati dall'anno prossimo è attesa una rivalutazione corposa dell'assegno mensile erogato dall'INPS. Scenari per la rivalutazione ...