Lavoro domestico, entro il 30 settembre le domande per il bonus da 200 euro (Di lunedì 22 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30 settembre per richiedere il bonus di 200 euro previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 22 agosto 2022) Lavoratrici e lavoratori domestici hanno tempo fino al 30per richiedere ildi 200previsto dal Dl Aiuti. Per poterlo ricevere devono risultare titolari, già dal 22 maggio 2022, di...

zazoomblog : Lavoro domestico entro il 30 settembre le domande per il bonus da 200 euro - #Lavoro #domestico #entro #settembre - ALisimberti : RT @ALisimberti: Aprirei subito miniere del Sulcis che oltre a creare centinaia di posti di lavoro riducono la nostra dioendenza energetica… - Hibbing59 : RT @gioman73: @Paola13020494 @vladiluxuria Perfetta disamina. Anche per me sono loro i primi a discriminare notando sempre cose che al gior… - Cap1964 : RT @gioman73: @Paola13020494 @vladiluxuria Perfetta disamina. Anche per me sono loro i primi a discriminare notando sempre cose che al gior… - MaurizioSantoia : RT @gioman73: @Paola13020494 @vladiluxuria Perfetta disamina. Anche per me sono loro i primi a discriminare notando sempre cose che al gior… -