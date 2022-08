Latina, serata in discoteca da ‘incubo’: 19enne ubriaco pesta di botte la fidanzata (Di lunedì 22 agosto 2022) Una serata in discoteca da trascorrere con gli amici, all’insegna della spensieratezza. La stessa serata che, nella realtà dei fatti, si è trasformata in un incubo perché è proprio lì, in quel locale dove bisognava ballare e cantare, che una ragazzina è stata picchiata dal fidanzato in evidente stato di alterazione alcolica. Prima la furiosa lite, poi la violenza. E via con calci e testate al volto all’esterno di una discoteca di Latina, sul lungomare. La violenza in discoteca Prima la discussione fuori il locale sul lungomare di Latina, poi la violenza senza limiti. E quella fidanzata presa a botte dal compagno, un 19enne di Latina, già noto alle forze dell’Ordine e già destinatario di un DASPO ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 22 agosto 2022) Unainda trascorrere con gli amici, all’insegna della spensieratezza. La stessache, nella realtà dei fatti, si è trasformata in un incubo perché è proprio lì, in quel locale dove bisognava ballare e cantare, che una ragazzina è stata picchiata dal fidanzato in evidente stato di alterazione alcolica. Prima la furiosa lite, poi la violenza. E via con calci e testate al volto all’esterno di unadi, sul lungomare. La violenza inPrima la discussione fuori il locale sul lungomare di, poi la violenza senza limiti. E quellapresa adal compagno, undi, già noto alle forze dell’Ordine e già destinatario di un DASPO ...

