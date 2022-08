Latina | moto impatta contro ambulanza | al suo interno una donna con emorragia cerebrale | grave il centauro

(Di lunedì 22 agosto 2022). Un incidente drammatico, accaduto intorno alle 20.00 della serata di ieri, domenica 21 agosto nei pressi dell’ospedale Santa Maria Goretti: qui, unasi è schiantata direttamenteun’che stava in quel momento trasportando d’urgenza una– codice rosso – verso il nosocomio. Il luogo esatto dello spare sia stato l’incrocio tra Via Verdi e Via Bonaparte, una zona già da tempo rinomata per gli innumerevoli incidenti che l’hanno caratterizzata. Terribile incidente:Stando alle testimonianze e alle prime ricostruzioni, l’con a bordo laarrivava da Viale Marconi, con sirena e lampeggianti spiegati: la ...

