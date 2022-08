"Lascio il partito, alle 20 di sera...". La bomba del deputato su Di Maio in piena campagna elettorale (Di lunedì 22 agosto 2022) "Lascerò Impegno Civico". Neanche il tempo di presentare le liste elettorali e Luigi Di Maio deve subito affrontare uno smacco non indifferente. E' Antonio Lombardo ad annunciare l'addio, polemico, al partito nato dalla scissione dal Movimento 5 Stelle voluta dal ministro degli Esteri uscente poco prima della crisi di governo poi innescata dai grillini. Il deputato uscente ha spiegato le sue ragioni all'agenzia Adnkronos: Lombardo ha rinunciato alla sua candidatura perché i vertici del partito, alleato del Pd, "hanno reso gli elenchi pubblici solo alle 20 ai parlamentari... Nessuna serietà". Forse ha contribuito anche la posizione decisamente "sfavorevole" a lui assegnata nelle liste: era stato collocato al quarto posto nel collegio plurinominale proporzionale Sicilia ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) "Lascerò Impegno Civico". Neanche il tempo di presentare le liste elettorali e Luigi Dideve subito affrontare uno smacco non indifferente. E' Antonio Lombardo ad annunciare l'addio, polemico, alnato dalla scissione dal Movimento 5 Stelle voluta dal ministro degli Esteri uscente poco prima della crisi di governo poi innescata dai grillini. Iluscente ha spiegato le sue ragioni all'agenzia Adnkronos: Lombardo ha rinunciato alla sua candidatura perché i vertici delato del Pd, "hanno reso gli elenchi pubblici solo20 ai parlamentari... Nessuna serietà". Forse ha contribuito anche la posizione decisamente "sfavorevole" a lui assegnata nelle liste: era stato collocato al quarto posto nel collegio plurinominale proporzionale Sicilia ...

