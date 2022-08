L’altra partita- Il Napoli travolge il Monza, Kvaratskhelia protagonista indiscusso (Di lunedì 22 agosto 2022) L’altra partita, il Napoli batte il Monza con un Kvaratskhelia in formato superstar Il Napoli ieri ha battuto il Monza 4-0 senza nemmeno troppa fatica, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 22 agosto 2022), ilbatte ilcon unin formato superstar Ilieri ha battuto il4-0 senza nemmeno troppa fatica, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

alessiopagnott : @Micky_Rassara Se questa è una prestazione brutta, considerando anche che vs c era l Atalanta , e di era passato in… - marcopra70 : @dick_handley @Dirono Senza la sculata del gol deviato da Kalulu e l’espulsione del difensore dell’Atalanta per il… - 01fmz : @MarcoLai_23 Poi tecnicamente ha qualità e si è pure sbattuto difensivamente, specialmente se paragonato alla parti… - MattB001_ : due punti buttati, se quel coglione di Messias l’avesse passata a Tonali magari avremmo potuto vedere tutta un altra partita… - DanieleMassa9 : Altra prestazione monumentale, nonostante tutti hanno offerto una prestazione di alto livello l MVP di questa parti… -