La vittoria delle inglesi agli Europei è anche una rivincita. Sul bando che nel 1921 vietò alle donne di giocare il campionato di calcio, più seguito di quello maschile (Di lunedì 22 agosto 2022) Barbara Stefanelli Quest'estate l'Inghilterra – chi ama il calcio femminile lo sa – ha battuto la Germania ai supplementari e si è conquistata il titolo europeo, facendo impazzire una folla da record (unisex) nello stadio di Wembley. Per giorni, tra luglio e agosto, "le Leonesse" hanno continuato a vincere sulle prime pagine dei giornali del Regno – sui tabloid imbandierati come sull'intellettuale Guardian – ispirando titoli celebrativi, interviste e biografie, commenti entusiasti e attenti a sottolineare i benefici di questa vittoria per l'educazione delle bambine. Le ragazze in maglia bianca, di cui una in top dopo il goal decisivo del 2-1, sono salite sul podio della conversazione nazionale assediata da inflazione, crisi climatica, missili russi. Qualcuno lo ha però definito: un "reparations game". È stato, sul ...

