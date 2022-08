La Ue vuole addestrare l' esercito ucraino | l' ira di Mosca | ' Sono terroristi e nazisti'

globalistIT : - voceditalia : L’Ue vuole addestrare l’esercito ucraino, ira di Mosca - PalermoToday : L’Ue vuole addestrare i soldati ucraini. Mosca: 'Formano neonazi e terroristi' - SmitArianna : Vogliono raccogliere informazioni da “milioni di fonti” e addestrare i loro “sistemi di IA” a individuare i pen… - _Kheru_ : @BonaMassimo @princess211110 @T_Zanini @TCommodity non ci vuole molto, addestrare gente, e far condurre azioni com… -

EuropaToday

La guerra continua e Putin. on può pretendere di prendersi l'Ucraina o gran parte dell'Ucraina mentre l'Europa stende tappeti rossi. L' Unione Europeal'esercito di Kiev nei Paesi vicini e fa infuriare Mosca, mentre è altissima l'allerta in Ucraina alla vigilia dell'anniversario dell'indipendenza, nel timore di azioni "terribili e ...Gli ucraini, che si stanno rafforzando lentamente, hanno bisogno di più tempo pergli ... ma di tutta la parte meridionale dell'Ucraina, seper continuare a possedere anche la Crimea". L’Ue vuole addestrare i soldati ucraini. Mosca: "Formano neonazi e terroristi" Entornointeligente.com / ROMA. – L’Unione Europea vuole addestrare l’esercito di Kiev nei Paesi vicini e fa infuriare Mosca, mentre è altissima l’allerta in Ucraina alla vigilia dell’anniversario dell ...È stato l'Alto rappresentante della politica estera dell'Ue Josep Borrell ad annunciare che l'avvio di una grande operazione di addestramento per le forze armate ucraine nei Paesi vicini ...