La tradizionale foto di Fedez in mankini (che non fa di lui un “cattivo padre”) (Di lunedì 22 agosto 2022) I Ferragnez si stanno godendo l’estate a Ibiza e, tra le tante foto con cui documentano le loro vacanze (giornate in spiaggia con i figli Vittoria e Leone, look, cene con amici…), ne è comparsa una sul profilo Instagram di Fedez, in cui insieme allo youtuber e amico Luis Sal, posa a bordo piscina indossando un mankini. Nulla di particolarmente strano se non fosse che, a differenza di quanto accade a Chiara Ferragni quando posa in Senza veli, il rapper non stia ricevendo insulti o offese social dagli haters. Il motivo è uno e si chiama double standard: il mankini è un costume da bagno maschile, formato da slip sottili sorretti da altrettanto fini bretelline. Il pezzo unico lascia poco all’immaginazione: copre i genitali, mettendoli in risalto assieme ai glutei. Un simile scatto era già apparso nell’estate del 2021 ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 22 agosto 2022) I Ferragnez si stanno godendo l’estate a Ibiza e, tra le tantecon cui documentano le loro vacanze (giornate in spiaggia con i figli Vittoria e Leone, look, cene con amici…), ne è comparsa una sul profilo Instagram di, in cui insieme allo youtuber e amico Luis Sal, posa a bordo piscina indossando un. Nulla di particolarmente strano se non fosse che, a differenza di quanto accade a Chiara Ferragni quando posa in Senza veli, il rapper non stia ricevendo insulti o offese social dagli haters. Il motivo è uno e si chiama double standard: ilè un costume da bagno maschile, formato da slip sottili sorretti da altrettanto fini bretelline. Il pezzo unico lascia poco all’immaginazione: copre i genitali, mettendoli in risalto assieme ai glutei. Un simile scatto era già apparso nell’estate del 2021 ...

MoliseTabloid : Dopo due anni di stop torna la processione del Sacro Cuore, fiori e stendardi colorano il tradizionale corteo. Foto - Paciok1991 : @SimoPillon Nella foto ci sono due mamme vicine con un solo papà in mezzo. È andato perché ha avuto due figli con d… - Giopigli : @marco_disaro In questo manifesto neanche la foto è tradizionale ?? - sfasciafamiglie : @mammonscummo Bellissima foto di famiglia tradizionale sicula - Pamela56132182 : @David_Martigues Io sono soddisfatta solo della cucina tradizionale i cibi come il sushi o altro non riesco nemmen… -