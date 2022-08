biecoilluminist : RT @ilpost: La strumentalizzazione dello stupro di Piacenza - FatimaCurzio : RT @ilpost: La strumentalizzazione dello stupro di Piacenza - marcomassarotto : RT @ilpost: La strumentalizzazione dello stupro di Piacenza - ilpost : La strumentalizzazione dello stupro di Piacenza - TommasoCurzio : Aspettiamo che tutto il #Pd pubblichi la medesima frase sulla strumentalizzazione dello #stupro da parte della… -

"Spero - ha detto - che non si scada nellariguardo la nazionalità del delinquente, come se fosse colpa di chi si impegna per l'accoglienza e l'integrazione se un richiedente ......posizionata fermamente nella parte occidentalescacchiere mondiale e Matteo Salvini li segue a ruota. Certo, il leader della Lega in passato ha prestato il fianco a qualche, ...Il video dello stupro di Piacenza è finito sulla bacheca di Giorgia Meloni per fare propaganda in vista delle elezioni La politica senza limiti prevede, tra le altre cose, la strumentalizzazione di ...E’ stata quella un’altra occasione per attaccare l’attrice. Si è parlato di strumentalizzazione della sua persona perché, ha detta di molti, non vi era la necessità di sottolineare quanto l’attrice ...