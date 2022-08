La strana settimana di Malinovskyi: gioca e segna al Milan da infortunato, ma per Gasperini resta in vendita (Di lunedì 22 agosto 2022) ‘God’s Plan’. Ruslan Malinovskyi usa proprio queste parole per celebrare sui social la rete messa a segno al 29’ del... Leggi su calciomercato (Di lunedì 22 agosto 2022) ‘God’s Plan’. Ruslanusa proprio queste parole per celebrare sui social la rete messa a segno al 29’ del...

cmdotcom : La strana settimana di #Malinovskyi: gioca e segna al #Milan da infortunato, ma per #Gasperini resta in vendita - sportli26181512 : La strana settimana di Malinovskyi: gioca e segna al Milan da infortunato, ma per Gasperini resta in vendita: ‘God’… - dimikazak : Oggi per donare 1L di sangue mi sono beccato mezzo litro di flebo e la colazione sul lettino: privilegio valido sol… - MilanAnto21 : Abbiamo giocato tutto il primo tempo in 9, visto che rebic e brahim, sono stati dei fantasmi… Strana questa involuz… - VELOSPORT1960 : -