La stella di Kvaratskhelia illumina il Maradona: il Napoli travolge il Monza 4-0 (Di lunedì 22 agosto 2022) 2^ Giornata di Serie AStadio: Diego Armando MaradonaMarcatori (Assist): 35’ Kvaratskhelia (Zielinski), 47’ Osimhen (Anguissa), 62’ Kvaratskhelia (Lobotka), 93’ Kim (Zielinski) Eccellente la prima del nuovo Napoli al Maradona, che risponde presente con grande entusiasmo e partecipazione alla chiamata del gruppo di Spalletti. Cleansheet, altre quattro reti all’attivo ed un esordio da sogno per il georgiano Kvaratskhelia nel tempio di Diego: una notte entusiasmante, che neppure le parole pre gara di Spalletti possono mitigare. Gli azzurri hanno completamente dominato un avversario sì alla portata, ma capace di resistere con determinazione per più di mezz’ora ad un assedio costante, capace di far breccia al 35’ solo per la perla dell’esterno con la 77. Fino a quel momento gli ospiti erano ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 22 agosto 2022) 2^ Giornata di Serie AStadio: Diego ArmandoMarcatori (Assist): 35’(Zielinski), 47’ Osimhen (Anguissa), 62’(Lobotka), 93’ Kim (Zielinski) Eccellente la prima del nuovoal, che risponde presente con grande entusiasmo e partecipazione alla chiamata del gruppo di Spalletti. Cleansheet, altre quattro reti all’attivo ed un esordio da sogno per il georgianonel tempio di Diego: una notte entusiasmante, che neppure le parole pre gara di Spalletti possono mitigare. Gli azzurri hanno completamente dominato un avversario sì alla portata, ma capace di resistere con determinazione per più di mezz’ora ad un assedio costante, capace di far breccia al 35’ solo per la perla dell’esterno con la 77. Fino a quel momento gli ospiti erano ...

