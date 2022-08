La soldatessa Usa che ha investito un 15enne a Pordenone potrebbe evitare il processo in Italia: lo permettono i Trattati, lo dice la prassi (Di lunedì 22 agosto 2022) Se processo ci sarà, non si terrà in Italia. Lo dicono i Trattati internazionali e anche i precedenti nella storia della Nato. La militare 20enne americana di stanza alla base di Aviano che con l’auto ha travolto e ucciso il 15enne Giovanni Zanier nella notte tra sabato e domenica, a Porcia, in provincia di Pordenone, sarà giudicata, nel caso in cui i giudici decidano per il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale, nel suo Paese. Lo prevedono gli accordi tra Stati facenti parti della Nato, lo si legge in diversi Trattati dell’Alleanza che trattano la questione, come quello di Londra del 1951, e soprattutto è diventata ormai una prassi adottata nella stragrande maggioranza dei casi simili avvenuti dalla nascita del Patto Atlantico. Come si legge, ad esempio, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Seci sarà, non si terrà in. Lo dicono iinternazionali e anche i precedenti nella storia della Nato. La militare 20enne americana di stanza alla base di Aviano che con l’auto ha travolto e ucciso ilGiovanni Zanier nella notte tra sabato e domenica, a Porcia, in provincia di, sarà giudicata, nel caso in cui i giudici decidano per il rinvio a giudizio con l’accusa di omicidio stradale, nel suo Paese. Lo prevedono gli accordi tra Stati facenti parti della Nato, lo si legge in diversidell’Alleanza che trattano la questione, come quello di Londra del 1951, e soprattutto è diventata ormai unaadottata nella stragrande maggioranza dei casi simili avvenuti dalla nascita del Patto Atlantico. Come si legge, ad esempio, ...

Corriere : Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia - francescapaolam : @Yoda15271485 Ora la soldatessa sicuramente ubriaca verrà riportata immediatamente negli Usa e Cermis docet nessuno… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Alcol test per la militare Usa che ha travolto 15enne sulla ciclabile. Era buio per risparmiare energia - theoretro : #pordenone soldatessa USA investe e fugge #salvini insorge bloccheremo i confini contro gli stranieri per proteggere gli “Taligliani” - gazzettamodena : Pordenone. Ragazzo travolto sulla ciclabile da soldatessa Usa Arrestata, ha 20 anni. Illesi gli amici della vittima -