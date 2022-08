La soldatessa statunitense che ha investito e ucciso un 15enne era ubriaca alla guida

Leggi su nextquotidiano

(Di lunedì 22 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli sulla vicenda dellaamericana 20enne di stanzabase di Aviano che haa Porcia, in provincia di Pordenone, ilGiovanni Zanier nella notte tra sabato e domenica scorsi. Stando a quanto emerso dalle analisi svolte con l’alcol test, la giovanava: il tasso alcolemico rilevato è di 2.09 grammi per litro, quattro volte superiore al limite massimo consentito dlegge (0.5). La militare rimane accusata sempre di omicidio stradale, ma i valori dell’alcol test di certo aggravano la sua posizione. In ogni caso, se i giudici decideranno di rinviarla a giudizio, lasarà giudicata nel suo Paese, così come stabilito dai Trattati internazionali (in particolare ...