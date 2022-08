La sindaca di Piacenza contro Giorgia Meloni: 'Utilizzare il video dello stupro per le elezioni è triste' (Di lunedì 22 agosto 2022) La solita speculazione della destra che utilizza i reati per campagna elettorale ma solo quando sono stati commessi da stranieri. "Utilizzare un video così brutto per la campagna elettorale è molto ... Leggi su globalist (Di lunedì 22 agosto 2022) La solita speculazione della destra che utilizza i reati per campagna elettorale ma solo quando sono stati commessi da stranieri. "uncosì brutto per la campagna elettorale è molto ...

