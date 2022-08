La Russia in crisi dà la colpa agli ucraini per l’omicidio della figlia di Dugin (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel giro di poche ore gli agenti del FSB, i servizi di sicurezza russi, avrebbero trovato i responsabili dell’omicidio di Daria Dugina, 29 anni e figlia di Alexander Dugin, avvenuto in mattinata con una bomba piazzata sotto la sua automobile. Secondo le indagini la responsabile sarebbe una donna ucraina, che subito dopo sarebbe fuggita in Estonia. Le autorità di Kyjiv hanno negato ogni responsabilità. Come ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskiy, «l’Ucraina non c’entra nulla perché, a differenza della Russia, non è uno stato criminale o terrorista». Secondo le ricostruzioni, l’automobile apparteneva al padre Alexander Dugin, il filosofo-ideologo dell’estrema destra russa, convinto sostenitore della guerra contro l’Ucraina. Lo stesso ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel giro di poche ore gli agenti del FSB, i servizi di sicurezza russi, avrebbero trovato i responsabili deldi Dariaa, 29 anni edi Alexander, avvenuto in mattinata con una bomba piazzata sotto la sua automobile. Secondo le indagini la responsabile sarebbe una donna ucraina, che subito dopo sarebbe fuggita in Estonia. Le autorità di Kyjiv hanno negato ogni responsabilità. Come ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskiy, «l’Ucraina non c’entra nulla perché, a differenza, non è uno stato criminale o terrorista». Secondo le ricostruzioni, l’automobile apparteneva al padre Alexander, il filosofo-ideologo dell’estrema destra russa, convinto sostenitoreguerra contro l’Ucraina. Lo stesso ...

