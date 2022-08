La rockstar del violino celebra la vita con il suo Alive Tour 2022 (Di lunedì 22 agosto 2022) Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, il nuovo Alive Tour segna un nuovo inizio per la rockstar del violino David Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i quali celebrare la vita, una nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop, pelle d’oca assicurata! “Alive unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero”, dice in proposito Davide Garrett. “Per questo motivo ho creato un repertorio che esprime la speranza, ma che riflette anche il dolore dei mesi trascorsi. Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 22 agosto 2022) Intimo come un concerto in salotto, ma inebriante come uno show da stadio, il nuovosegna un nuovo inizio per ladelDavid Garrett, ma anche un ritorno alle origini: brani entusiasmanti con i qualire la, una nuova frontiera del crossover, in grado di mescolare il virtuosismo della musica classica con le melodie delle grandi canzoni pop, pelle d’oca assicurata! “unisce tante emozioni e umori diversi, ma prima di ogni altra cosa riguarda l’urgenza di vivere – il desiderio di ritornare, finalmente, VIVO per davvero”, dice in proposito Davide Garrett. “Per questo motivo ho creato un repertorio che esprime la speranza, ma che riflette anche il dolore dei mesi trascorsi. Sono canzoni motivanti – cariche di energia, della brama ...

