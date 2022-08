La rinascita del Manchester United (senza Ronaldo): 3 punti contro il Liverpool, Reds in crisi nera (Di lunedì 22 agosto 2022) La terza giornata di Premier League si è chiusa con il botto, Manchester United e Liverpool si sono incontrate nel big match. E’ rinascita per la squadra di ten Hag, i Red Devils hanno riscattato le prime due sconfitte consecutive. E’ tornato grande entusiasmo in casa Manchester, la dirigenza ha piazzato il grande colpo Casemiro per il centrocampo e oggi sono stati conquistati tre punti preziosi per la classifica e per l’umore. Solo panchina per Cristiano Ronaldo, il portoghese è entrato in campo all’86’. Il Liverpool è sempre più in crisi, nelle prime tre giornate ha conquistato appena due punti. La partita si sblocca dopo 16 minuti con Sancho, il raddoppio arriva nella ripresa con Rashford. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 agosto 2022) La terza giornata di Premier League si è chiusa con il botto,si sono incontrate nel big match. E’per la squadra di ten Hag, i Red Devils hanno riscattato le prime due sconfitte consecutive. E’ tornato grande entusiasmo in casa, la dirigenza ha piazzato il grande colpo Casemiro per il centrocampo e oggi sono stati conquistati trepreziosi per la classifica e per l’umore. Solo panchina per Cristiano, il portoghese è entrato in campo all’86’. Ilè sempre più in, nelle prime tre giornate ha conquistato appena due. La partita si sblocca dopo 16 minuti con Sancho, il raddoppio arriva nella ripresa con Rashford. Il ...

berlusconi : Quattro anni fa la tragedia del Ponte Morandi. La ricostruzione del ponte è il simbolo di una rinascita che è appen… - Vito68122235 : La rinascita di Mariupol ,il grande porto del Donbass,niente piu' trizub,niente piu' lupi nazisti,e niente piu' reg… - StefanoRHongBao : @StefanoPutinati Fare le liste elettorali era già un casino prima, con 230 deputati e 115 senatori elettivi in più,… - hackthetardis : RT @offtopicmrt: Io ho paura per ciò che ci aspetta il 25 è come se ogni merdone pestato dalla m3l0n1 diventi oppio per il popolo, la idola… - offtopicmrt : Io ho paura per ciò che ci aspetta il 25 è come se ogni merdone pestato dalla m3l0n1 diventi oppio per il popolo, l… -