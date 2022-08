La Rai manda il Tg2 mentre Crippa vola verso l’oro. Repubblica: «La cosa più stupida mai fatta in tv» (Di lunedì 22 agosto 2022) Chi ieri sera non era sintonizzato su Raidue per gli Europei di atletica, non sa cosa si è perso. Chi era sintonizzato, invece, lo sa benissimo cosa si è perso: l’oro sui 10.000 metri di un italiano, Yeman Crippa, con una volata strepitosa. Sì, se lo sono persi anche i telespettatori che fino a quel momento avevano guardato la finale per 25 minuti. Perché, proprio sul più bello la Rai manda il TG2! Lo racconta benissimo Antonio Dipollina su Repubblica, descrivendo la cosa come “la più stupida mai perpetrata in televisione”. “Raidue, sul far delle 20.30, c’è la finale dei 10mila e c’è un italiano che sta per compiere un’impresa favolosa andando a prendersi l’oro. Ma a un giro e mezzo dalla fine, mancando un paio di ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Chi ieri sera non era sintonizzato su Raidue per gli Europei di atletica, non sasi è perso. Chi era sintonizzato, invece, lo sa benissimosi è perso:sui 10.000 metri di un italiano, Yeman, con unata strepitosa. Sì, se lo sono persi anche i telespettatori che fino a quel momento avevano guardato la finale per 25 minuti. Perché, proprio sul più bello la Raiil TG2! Lo racconta benissimo Antonio Dipollina su, descrivendo lacome “la piùmai perpetrata in televisione”. “Raidue, sul far delle 20.30, c’è la finale dei 10mila e c’è un italiano che sta per compiere un’impresa favolosa andando a prendersi. Ma a un giro e mezzo dalla fine, mancando un paio di ...

