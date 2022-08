La protesta delle due Femen e l’imbarazzo di Scholz (alle prese con il calo di popolarità) (Di lunedì 22 agosto 2022) Due attiviste sono rimaste a seno nudo di fianco al cancelliere per protestare contro le politiche energetiche del Paese. Scholz intanto deve affrontare un calo di popolarità e gli strascichi di un vecchio scandalo Leggi su corriere (Di lunedì 22 agosto 2022) Due attiviste sono rimaste a seno nudo di fianco al cancelliere perre contro le politiche energetiche del Paese.intanto deve affrontare undie gli strascichi di un vecchio scandalo

enpaonlus : In un universo parallelo ora c'è @lorenzojova che protesta per l'eradicazione di queste piante, fatta dal Comune, p… - celestepedone : me lo aspettavo, ma il resto delle persone in quell'ufficio no e infatti si alza un coro di protesta. a questo punt… - GIULIA2691 : @vincenzoNGaudio @Daniela94812860 Più che ridere c'è da piangere. Ma è colpa nostra, protestiamo sui social, al bar… - Luxgraph : La protesta delle due Femen e l’imbarazzo di Scholz (alle prese con il calo di popolarità) #corriere #news… - luisakaty76 : @LBasemi @a_meluzzi qualche giornalista degno di questo nome,non c'è x far vedere in un tg nazionale,questa protest… -