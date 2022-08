La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga. “Ha pagato le analisi di tasca propria” (Di lunedì 22 agosto 2022) La premier finlandese Sanna Marin è risultata negativa al test antidroga. Ad affermarlo è stato l’esecutivo di Helsinki in una nota, facendo sapere che Marin ha pagato di tasca propria l’esame. La settimana scorsa Marin era finita la centro di aspre critiche dopo che i video di una festa in cui ballava scatenata erano stati diffusi sui social. Subito dopo la diffusione delle immagini, l’opposizione aveva chiesto alla premier di sottoporsi a un test antidroga. Grande solidarietà, invece, dalla società civile. Sono state condivise sui social, infatti, decine di immagini di donne che, in gesto di solidarietà nei confronti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) Laal. Ad affermarlo è stato l’esecutivo di Helsinki in una nota, facendo sapere chehadil’esame. La settimana scorsaera finita la centro di aspre critiche dopo che i video di una festa in cui ballava scatenata erano stati diffusi sui social. Subito dopo la diffusione delle immagini, l’opposizione aveva chiesto alladi sottoporsi a un. Grande solidarietà, invece, dalla società civile. Sono state condivise sui social, infatti, decine di immagini di donne che, in gesto di solidarietà nei confronti ...

