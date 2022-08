La Norma – Roma (Di lunedì 22 agosto 2022) La Norma Via Flaminia, 735 – 00191 Roma Tel. 06/3330210 Sito Internet: Tipologia: siciliana Prezzi: antipasti 10/22€, primi 10/28€, secondi 16/32€, dolci 7€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì a pranzo OFFERTA Insensibile alle mode, questo ristorante di indole siciliana attira da sempre una clientela per lo più del quartiere che ha saputo fidelizzare grazie ad una cucina schietta che non concede nulla alla creatività, ma che difficilmente delude, anche se la selezione delle materie prime potrebbe essere più curata, come ad esempio per l’olio e per il pessimo pane servito in tavola. Il menù, molto vasto, attinge a piene mani alla tradizione della Trinacria, proponendo portate sia di pesce che di carne. Noi siamo partiti con l’antipasto misto in cui spiccava l’eccellente caponata; buoni pure i cazzilli (crocchette di patate), mentre non ci ha entusiasmato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) LaVia Flaminia, 735 – 00191Tel. 06/3330210 Sito Internet: Tipologia: siciliana Prezzi: antipasti 10/22€, primi 10/28€, secondi 16/32€, dolci 7€ Chiusura: Domenica sera; Lunedì a pranzo OFFERTA Insensibile alle mode, questo ristorante di indole siciliana attira da sempre una clientela per lo più del quartiere che ha saputo fidelizzare grazie ad una cucina schietta che non concede nulla alla creatività, ma che difficilmente delude, anche se la selezione delle materie prime potrebbe essere più curata, come ad esempio per l’olio e per il pessimo pane servito in tavola. Il menù, molto vasto, attinge a piene mani alla tradizione della Trinacria, proponendo portate sia di pesce che di carne. Noi siamo partiti con l’antipasto misto in cui spiccava l’eccellente caponata; buoni pure i cazzilli (crocchette di patate), mentre non ci ha entusiasmato ...

norma_cadoni : RT @a_meluzzi: Giungano a Alexander Dugin e all’Ambasciata Russa di Roma parole di dolore e condoglianze da un’Italia Cristiana da sempre a… - Riccardo_Tim : @GuidoAnzuoni @laura_ceruti credo che a Roma sia la norma. mi è bastato vedere la gestione Raggi. a Roma ci vuole l… - Europeo91785337 : @pdnetwork @EnricoLetta #LettaDimettiti Dicci perché non espungevi norma inceneritore da 600k tonnellate a #Roma? P… - Newsinunclick : CODACONS: ALTRO CHE SICUREZZA STRADALE, NEL 2022 I PROVENTI DELLE MULTE DESTINATI A COPRIRE I RINCARI DI LUCE E GAS… - Europeo91785337 : @aboubakar_soum @matteosalvinimi Non deve dirlo solo a Salvini facendo polemiche in antagonismo , deve dire al… -