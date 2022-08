La moda del rimesso a nuovo

(Di lunedì 22 agosto 2022) Acquistare prodotti usati da un privato espone a rischi e brutte sorprese. L’alternativa, in grande crescita, è rivolgersi alle aziende specializzate nel recuperare gli oggetti e riportarli al loro splendore originale, regalandogli una seconda vita. Comprandoli si risparmia e si fa un favore all’ambiente, ottenendo garanzie come il diritto di restituirli. Così, dalla tecnologia il fenomeno si allarga al design. Alla fine, dipende tutto da chi si prende la responsabilità se qualcosa va storto. Quando a vendere online è un ragazzino che vive lontanissimo da noi, magari in un altro Paese, non si prodigherà in un tour de force se la maglietta «immacolata» arriva strappata, il cellulare «in perfette condizioni» funziona a singhiozzo, il computer «perfetto» non si accende o vanta un’autonomia ridicola. Se invece il venditore è un’azienda blasonata, con una reputazione da difendere, che ha ...

... anche quest'anno torna il Barolo fashion show, Festival internazionale di, fotografia e ... Il calendario, fitto di eventi, racconta le eccellenze"Made in Italy", promuovendo la sinergia fra ...Gallen, non è solo il materiale principeclassico abito bianco estivo. Sebbene sia uno dei must - have più gettonati della bella stagione, nessuno vieta di indossarlo anche nell' Autunno - ... La fiera del bijoux torna per esplorare la moda del domani U n mese dopo la cerimonia intima di Las Vegas, Jennifer Lopez e Ben Affleck ripetono la promessa di amore eterno nella mega tenuta di Riceboro in Georgia. Nella cerimonia in stile all-white, i teleob ...