La Meloni si candida nel collegio L’Aquila-Teramo: «Scelta di cuore e simbolica per risollevare l’Italia» (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgia Meloni si candiderà nel collegio uninominale di Montecitorio in Abruzzo. «È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e L’Aquila – spiega la leader di Fratelli d’Italia – In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza». Giorgia Meloni si candida in Abruzzo «Per questo – continua – ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e di candidarmi nel collegio uninominale L’Aquila-Teramo. È una Scelta di cuore ma anche simbolica perché questo territorio incarna la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Giorgiasi candiderà neluninominale di Montecitorio in Abruzzo. «È indissolubile il legame che c’è tra Fratelli d’Italia, l’Abruzzo e– spiega la leader di Fratelli d’Italia – In questa splendida terra è iniziata una delle più importanti esperienze politiche e amministrative del nostro movimento e i risultati del buongoverno nel capoluogo e in Regione ne sono la testimonianza». Giorgiasiin Abruzzo «Per questo – continua – ho deciso di raccogliere l’appello della classe dirigente di Fratelli d’Italia in Abruzzo e dirmi neluninominale. È unadima ancheperché questo territorio incarna la ...

elio_vito : Fratelli d’Italia candida Gandolfini fra gli organizzatori del Congresso mondiale della famiglia di Verona, con arc… - Malleus17821592 : Fratelli d'Italia candida in #Sardegna uno come Marcello Pera che definiva i sardi sequestratori e ladri. Votatelo… - PatriaOnore : RT @SecolodItalia1: La Meloni si candida nel collegio L’Aquila-Teramo: «Scelta di cuore e simbolica per risollevare l’Italia» - SecolodItalia1 : La Meloni si candida nel collegio L’Aquila-Teramo: «Scelta di cuore e simbolica per risollevare l’Italia»… - MatteoRenzotti : RT @Marghe0855: In Sardegna FDI candida il “diversamente giovane” Pera. Adesso siamo proprio alla frutta, Pera e Meloni ??#DallaParteGiusta… -