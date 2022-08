La Meloni e il senso di mostrare il video di uno stupro (Di lunedì 22 agosto 2022) La tentazione sarebbe quella di dire: e vabbè, che vuoi che sia, uno schizzo di melma in più in questa instancabile lotta nel fango che è la polemica politica in Italia. Se non fosse però che la sc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di lunedì 22 agosto 2022) La tentazione sarebbe quella di dire: e vabbè, che vuoi che sia, uno schizzo di melma in più in questa instancabile lotta nel fango che è la polemica politica in Italia. Se non fosse però che la sc... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

adrianobiondi : Non ha senso proporre il blocco navale: ASGI spiega perché (anche) i dati di Meloni sull’immigrazione sono totalmen… - elio_vito : Ora si capisce meglio il senso della frase di Meloni di avere consegnato il fascismo alla storia... - IlContiAndrea : La Meloni è quanto più distante da me, politicamente parlando, ma ripescare le dichiarazioni del 1996 (“Mussolini f… - dbgiovanna : RT @ilfoglio_it: La Meloni e il senso di mostrare il video di uno stupro. La leader di Fratelli d'Italia sdogana un’indecenza in più, nell’… - KatyRemy : RT @ilfoglio_it: La Meloni e il senso di mostrare il video di uno stupro. La leader di Fratelli d'Italia sdogana un’indecenza in più, nell’… -