La foto di Fedez in mankini (che "certe cose" le può fare senza essere un "cattivo padre")

I Ferragnez si stanno godendo l'estate a Ibiza e, tra le tante foto con cui documentano le loro vacanze (giornate in spiaggia con i figli Vittoria e Leone, look, cene con amici…), ne è comparsa una sul profilo Instagram di Fedez, in cui insieme allo youtuber e amico Luis Sal, posa a bordo piscina indossando un mankini. Nulla di particolarmente strano se non fosse che, a differenza di quanto accade a Chiara Ferragni quando posa in senza veli, il rapper non stia ricevendo insulti o offese social dagli haters volti a minare la sua figura di padre. Il motivo è uno e si chiama double standard: il mankini è un costume da bagno maschile, formato da slip sottili sorretti da altrettanto fini bretelline. Il pezzo unico lascia poco all'immaginazione: copre i genitali, mettendoli in risalto ...

