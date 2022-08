La flat tax non ridurrà l’evasione fiscale, anzi: ecco perché la favorirà /3 (Di lunedì 22 agosto 2022) di Mario Pomini* Uno dei miti che aleggiano attorno alla flat tax, la tassa sul reddito con una sola aliquota, è che essa darebbe un contributo decisivo per la lotta all’evasione fiscale, forse la principale piaga del nostro sistema tributario da molti anni ormai. Già all’indomani della grande riforma tributaria del 1973, Franco Reviglio stimava che fosse del 10% per il reddito da lavoro dipendente e del 50% per quello da lavoro autonomo. Il tema è così importante che la legge finanziaria del 2009 ha previsto che venga presentata ogni anno al Parlamento una relazione specifica sui risultati delle misure di contrasto all’evasione fiscale. Quindi oggi possiamo disporre di un documento qualificato e redatto da una commissione di esperti che ogni anno fotografa questo fenomeno e la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) di Mario Pomini* Uno dei miti che aleggiano attorno allatax, la tassa sul reddito con una sola aliquota, è che essa darebbe un contributo decisivo per la lotta al, forse la principale piaga del nostro sistema tributario da molti anni ormai. Già all’indomani della grande riforma tributaria del 1973, Franco Reviglio stimava che fosse del 10% per il reddito da lavoro dipendente e del 50% per quello da lavoro autonomo. Il tema è così importante che la legge finaria del 2009 ha previsto che venga presentata ogni anno al Parlamento una relazione specifica sui risultati delle misure di contrasto al. Quindi oggi possiamo disporre di un documento qualificato e redatto da una commissione di esperti che ogni anno fotografa questo fenomeno e la sua ...

