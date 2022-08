La figlia del Principe va a lavorare come cassiera: i tabloid inglesi si scatenano (Di lunedì 22 agosto 2022) La royal, figlia del Principe, ha fatto la sua scelta: andrà a lavorare come cassiera scatenando lo shock dei media. Un membro della royal family ha deciso di andare controcorrente e ottenere un lavoro da cassiera. Un ruolo che di solito non viene associato ai membri reali. Ma questa è stata la scelta della figlia L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 22 agosto 2022) La royal,del, ha fatto la sua scelta: andrà ascatenando lo shock dei media. Un membro della royal family ha deciso di andare controcorrente e ottenere un lavoro da. Un ruolo che di solito non viene associato ai membri reali. Ma questa è stata la scelta dellaL'articolo NewNotizie.it.

_Nico_Piro_ : Breaking News attentato contro Dugin (ideologo del Putinismo, con fan anche in Italia, una sorta di Bannon del Crem… - MattiaBBagnoli : L’attentato a #Dugin, in cui è morta la figlia, potrebbero avere una matrice interna. Che fosse o meno l’ideologo d… - Agenzia_Ansa : Oleksandr Dugin, i legami con Salvini e la benedizione alla Meloni. Le frequentazioni italiane dell'ideologo del s… - carmentpf : RT @DiegoFusaro: Curioso ma fino a un certo punto: non una lacrimuccia, non un gemito, non una parola di condanna per la terribile tragedia… - Xavier979 : RT @boni_castellane: Le forze del bene hanno cercato di ammazzare un filosofo. Non sono riusciti ma fortunatamente è morta almeno la figlia… -