La doppia morale della sinistra: condivide foto solo se la vittima è un immigrato (Di lunedì 22 agosto 2022) Per la sinistra le immagini dell'ambulante ucciso da un italiano potevano essere divulgate. Quelle dello stupro da parte di un richiedente asilo, invece, no Leggi su ilgiornale (Di lunedì 22 agosto 2022) Per lale immagini dell'ambulante ucciso da un italiano potevano essere divulgate. Quelle dello stupro da parte di un richiedente asilo, invece, no

ilriformista : Se alla stessa festa avesse partecipato una politica o politico di destra sarebbe decaduta la liberalità, la privac… - loren_ch : RT @Kettelodicoaffa: @PBerizzi La vostra vergognosa, ignobile, becera, falsa e ipocrita doppia morale in due tweet dello stesso cialtrone.… - gioman73 : RT @RobotGufo: @laltrodiego @EnricoLetta la solita doppia morale - nightfreeqnc : RT @Kettelodicoaffa: @PBerizzi La vostra vergognosa, ignobile, becera, falsa e ipocrita doppia morale in due tweet dello stesso cialtrone.… - giuseppeblan : RT @Kettelodicoaffa: @PBerizzi La vostra vergognosa, ignobile, becera, falsa e ipocrita doppia morale in due tweet dello stesso cialtrone.… -