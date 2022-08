La crisi energetica eurpea pesa sui mercati, borse in rosso, spread in aumento ed euro sotto la parità (Di lunedì 22 agosto 2022) I contraccolpi della crisi energetica europea e dei conseguenti rischi di recessione si fanno sentire sui mercati finanziari. In negativo tutte le borse del Vecchio Continente, con Milano (- 2,1%) e Francoforte (2,2%) più penalizzate a causa della forte dipendenza di Italia e Germania dalle forniture russe. Le flessioni sono comunque generalizzate e coinvolgono anche gli indici statunitensi. L’euro, in discesa, rivede la parità con il dollaro. Si allarga lo spread, ossia il differenziale di rendimento tra un titolo di Stato decennale tedesco ed uno italiano. Un rendimento in salita (e una discesa del prezzo) riflettano un aumento della percezione di rischiosità per un determinato investimento. Un Btp decennale paga oggi il 3,59%, lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 22 agosto 2022) I contraccolpi dellapea e dei conseguenti rischi di recessione si fanno sentire suifinanziari. In negativo tutte ledel Vecchio Continente, con Milano (- 2,1%) e Francoforte (2,2%) più penalizzate a causa della forte dipendenza di Italia e Germania dalle forniture russe. Le flessioni sono comunque generalizzate e coinvolgono anche gli indici statunitensi. L’, in discesa, rivede lacon il dollaro. Si allarga lo, ossia il differenziale di rendimento tra un titolo di Stato decennale tedesco ed uno italiano. Un rendimento in salita (e una discesa del prezzo) riflettano undella percezione di rischiosità per un determinato investimento. Un Btp decennale paga oggi il 3,59%, lo ...

