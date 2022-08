La Cina si prepara all’allunaggio. Arriva il nuovo lanciatore (Di lunedì 22 agosto 2022) Un nuovo allunaggio si avviCina e con esso aumenta anche la competizione tra Washington e Pechino per la corsa alla Luna. Mentre il lancio della missione della Nasa Artemis è sempre più prossimo, la Cina sta procedendo con lo sviluppo di due razzi super pesanti per missioni con equipaggio e lanci di infrastrutture verso il satellite naturale terrestre, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari del Paese. I nuovi lanciatori saranno progettati per permettere al Dragone di effettuare atterraggi lunari a breve termine prima del 2030 e di inviare grandi infrastrutture sulla Luna negli anni successivi. Nonostante il governo di Pechino non abbia ancora approvato formalmente un atterraggio lunare con equipaggio, il lavoro sul programma prosegue e il dibattito si concentra sulle ambizioni lunari cinesi. I progressi sui razzi – un veicolo ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Unallunaggio si avvie con esso aumenta anche la competizione tra Washington e Pechino per la corsa alla Luna. Mentre il lancio della missione della Nasa Artemis è sempre più prossimo, lasta procedendo con lo sviluppo di due razzi super pesanti per missioni con equipaggio e lanci di infrastrutture verso il satellite naturale terrestre, secondo quanto dichiarato da alcuni funzionari del Paese. I nuovi lanciatori saranno progettati per permettere al Dragone di effettuare atterraggi lunari a breve termine prima del 2030 e di inviare grandi infrastrutture sulla Luna negli anni successivi. Nonostante il governo di Pechino non abbia ancora approvato formalmente un atterraggio lunare con equipaggio, il lavoro sul programma prosegue e il dibattito si concentra sulle ambizioni lunari cinesi. I progressi sui razzi – un veicolo ...

PattyRossy70 : RT @LBasemi: ????????Chang: la Cina si prepara ad andare in guerra - LBasemi : ????????Chang: la Cina si prepara ad andare in guerra - ParliamoDiNews : Anche la Cina si prepara all’allunaggio. Arriva il nuovo lanciatore #cina #prepara #allallunaggio #arriva… - lacittanews : Un nuovo allunaggio si avvicina e con esso aumenta anche la competizione tra Washington e Pechino per la corsa alla… - GiovaBasile : RT @formichenews: ??Anche la Cina si prepara all’allunaggio. Arriva il nuovo lanciatore L'articolo di @RavazzoloGaia ?? ?? -