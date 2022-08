"La bomba su Dugina è russa". Chi c'è dietro l'attentato a Mosca (Di lunedì 22 agosto 2022) Darya Dugina, figlia del filosofo ed ideologo Aleksandr Dugin molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, è rimasta uccisa nell'esplosione dell'auto che stava guidando vicino al villaggio di Bolshiye Vyazemy nella regione di Mosca. L'auto esplosa, una Toyota Land Cruiser Prado, apparteneva a suo padre, ha affermato Andrey Krasnov, il capo del movimento sociale Russian Horizon e testimone dell'incidente, spiegando che Dugin è subito corso sul luogo dell'esplosione. I due avevano preso parte al festival Traditions, vicino Mosca. Al momento di andare via, Dugina ha preso l'auto del padre. «Darya guidava un'altra macchina ma oggi ha preso la sua macchina, mentre Aleksandr è andato via in un modo diverso. È tornato, era sul luogo della tragedia. Per quanto ho capito, Aleksandr o probabilmente loro due insieme erano ... Leggi su iltempo (Di lunedì 22 agosto 2022) Darya, figlia del filosofo ed ideologo Aleksandr Dugin molto vicino al presidente russo Vladimir Putin, è rimasta uccisa nell'esplosione dell'auto che stava guidando vicino al villaggio di Bolshiye Vyazemy nella regione di. L'auto esplosa, una Toyota Land Cruiser Prado, apparteneva a suo padre, ha affermato Andrey Krasnov, il capo del movimento sociale Russian Horizon e testimone dell'incidente, spiegando che Dugin è subito corso sul luogo dell'esplosione. I due avevano preso parte al festival Traditions, vicino. Al momento di andare via,ha preso l'auto del padre. «Darya guidava un'altra macchina ma oggi ha preso la sua macchina, mentre Aleksandr è andato via in un modo diverso. È tornato, era sul luogo della tragedia. Per quanto ho capito, Aleksandr o probabilmente loro due insieme erano ...

massimi04366044 : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… - tempoweb : 'La bomba su Dugina è russa'. Chi c'è dietro l'attentato a Mosca #22agosto - Sadachbia777 : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… - Frank82220072 : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… - Lucy_simplyLucy : RT @etventadv: Darya Dugina non é morta, é stata assassinata La sua auto non é esplosa, é esplosa una bomba che qualcuno ha piazzato sulla… -