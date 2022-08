Kvaratskhelia sorprende i bookmaker | nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano del Napoli

sportli26181512 : Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano: Prima il gol all'eso… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano - apetrazzuolo : SERIE A - Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano -

Calciomercato.com

Quello cheè chesia il miglior esordiente della Serie A pur essendo arrivato da un campionato minore come quello georgiano. In realtà però il suo talento era conosciuto da ...Malinovskyigli ospiti, rimedia Bennacer. Il vantaggio nerazzurro nel primo tempo manda ... Stadio Diego Armando Maradona: èshow . Doppietta da applausi per il georgiano nel 4 - ... Kvaratskhelia sorprende i bookmaker: nelle quote sul capocannoniere spunta anche il georgiano Nemmeno un super bomber come Cavani, che per segnare per la prima volta due gol in maglia azzurra in una sola gara dovette aspettare la quinta giornata, con il… Leggi ...Sono bastate due giornate a Khvicha Kvaratskhelia per conquistare i tifosi del Napoli ma soprattutto l'attenzione dei bookmaker, che fino a ieri avevano escluso la new entry azzurra dalla lista dei… L ...