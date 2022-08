Kvaratskhelia segna con il tiro a giro | avete visto cosa ha fatto Insigne? FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 22 agosto 2022) La tifoseria del Napoli ha un nuovo idolo. Sono bastate due partite, piene zeppe di grandi giocate, condite da tre gol e un assist, per eleggere Khvichacome nuovo beniamino del popolo azzurro. Le sue finte ubriacanti, la tecnica sopraffina e la genuinità mostrata in campo hannocolpito i supporters partenopei, da sempre molto legati ai calciatori della squadra. Il georgiano, arrivato come un semi sconosciuto o poco più, ora incarna l’idea del capo popolo che può dare il là alla rivoluzione in Italia. Gli idoli del passato sono stati quasi spazzati via: per farlo è bastato mettere in mostra tutte (o quasi, stando ad ascoltare Spalletti) le sue qualità; come ad esempio ilche ha aperto le marcature in Napoli-Monza. Una perla di rara bellezza e precisione, ...