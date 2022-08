Kvaradona | il Napoli fa l’affare dell’anno | costato solo 10 milioni di euro!

(Di lunedì 22 agosto 2022) Kvicha Kvaratskhelia ed ilvengono esaltati da Gazzetta dello Sport: “Un affare di mercato incredibile“. Il georgiano ieri ha segnato due gol, uno con un bellissimo tiro a giro, l’altro con una finta di destro e tiro ad incrociare di sinistro. Due reti favolose che in due giornate lo portano già a 3 reti in campionato. Sono già tutti pazzi di Kvaratskhelia eppure c’era uno scetticismo molto alto sul georgiano, a cominciare dagli stessi media nazionali che avevano seri dubbi sul suo approccio al campionato italiano. Kvaratskhelia al, affare di mercato low cost Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sull’attaccante ex Dinamo Batumi: “E ora, come si scrive tiro a giro in georgiano? I tifosi delsi sono scatenati ieri con la loro ironia, perché il primo gol di Kvaratskhelia contro il Monza ha ricordato a molti la ...

Mirko Calemme, giornalista di AS, ha elogiato così la prova offerta dal Napoli contro il Monza, soffermandosi su Kvaratskhelia: "Numeri da campione, che affare per il Napoli, è nata una stella" scrive La Gazzetta dello Sport esaltando Kvaratskhelia autore di due gol col Monza. Anche in Spagna commentano la seconda bella prestazione di Kvicha Kvaratskhelia col Napoli, al suo esordio al Maradona contro il Monza, dove ha segnato una doppietta.