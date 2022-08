Kulusevski: «Conte non vuole che mi diverta, vuole che uccida l’avversario in modo sportivo» (Di lunedì 22 agosto 2022) Dejan Kulusevski, in prestito al Tottenham dalla Juventus, parla di Antonio Conte e della sua esperienza in Premier League. Le sue parole sono su As. “A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, ma Conte non vuole che mi diverta! vuole che uccida l’avversario in modo sportivo! Posso attaccare di più l’obiettivo, di sicuro. A volte sono in un mondo diverso quando gioco. Penso che anche se non giochiamo tutti al massimo livello stiamo ancora vincendo. Questo è molto importante”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Dejan, in prestito al Tottenham dalla Juventus, parla di Antonioe della sua esperienza in Premier League. Le sue parole sono su As. “A volte mi sento molto a mio agio, quindi gioco e mi diverto, manonche michein! Posso attaccare di più l’obiettivo, di sicuro. A volte sono in un mondo diverso quando gioco. Penso che anche se non giochiamo tutti al massimo livello stiamo ancora vincendo. Questo è molto importante”. L'articolo ilNapolista.

