Kiss Kiss Napoli - Mercoledi possibile allenamento a porte aperte allo stadio Maradona (Di lunedì 22 agosto 2022) Come riporta radio Kiss Kiss Napoli, per Mercoledi 24 agosto sarebbe in programma un allenamento congiunto allo stadio Maradona a porte aperte. Ipotesi già annunciata dalla società azzurra nel corso della presentazione della campagna abbonamenti. I tifosi napoletani quindi, potrebbero vedere all'opera per la prima volta i nuovi acqusti Raspadori, Simeone e Ndombele. Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 22 agosto 2022) Come riporta radio, per24 agosto sarebbe in programma uncongiunto. Ipotesi già annunciata dalla società azzurra nel corso della presentazione della campagna abbonamenti. I tifosi napoletani quindi, potrebbero vedere all'opera per la prima volta i nuovi acqusti Raspadori, Simeone e Ndombele.

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Iezzo: “Meret non parla molto, ma ha personalità e carattere”: Iezzo: “… - nnsonokekka : @clarkeismo @TheLastDuivel @NicholasMMII non c'entrava niente volevo essere cringe kiss - Darkrooom1 : @cose_di_pazzii buongiorno myfelixlove??oggi vado di corsa...il tempo di una zampata veloce ai poveracci e un kiss a… - Rita_Pavone_ : Questa sera, in replica ma sempre in prima serata su Canale 5,ci sarà D'IVA, il secondo special dedicato alla brava… - PorcaSofia : -