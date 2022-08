Kate Middleton | vacanze di fine estate a Balmoral volando in economy

Leggi su amica

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ultimi giorni di vacanza per, che è volata in Scozia con i figli per andare a trovare la Regina Elisabetta. La Duchessa è stata sorpresa su un volo di linea, in(foto: Getty), duchessa low cost. Non solo nei look ma anche in viaggio. La futura regina, infatti, è stata avvistata poche ore fa su un volo per la Scozia. Non in prima classe, come ci si potrebbe aspettare da lei. Ma, a sorpresa, indalla Regina con un volo low cost È ormai un appuntamento fisso, quello dei Cambridge, a. I due, ogni anno, verso ladi agosto, volano in Scozia per far visita alla Regina Elisabetta, che lì risiede per tutta l’. Un viaggio ...