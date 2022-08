Kasper Rorsted lascerà il ruolo di CEO in Adidas (Di lunedì 22 agosto 2022) Adidas ha annunciato che il suo amministratore delegato Kasper Rorsted si dimetterà nel 2023, tre anni prima della fine del suo contratto. Non è stato fornito alcun motivo particolare per l’addio anticipato, ma il colosso tedesco ha spiegato che l’AD e il consiglio di amministrazione dell’azienda avevano «stabilito di comune accordo» che avrebbe lasciato le L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 22 agosto 2022)ha annunciato che il suo amministratore delegatosi dimetterà nel 2023, tre anni prima della fine del suo contratto. Non è stato fornito alcun motivo particolare per l’addio anticipato, ma il colosso tedesco ha spiegato che l’AD e il consiglio di amministrazione dell’azienda avevano «stabilito di comune accordo» che avrebbe lasciato le L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Kasper Rorsted lascerà il ruolo di CEO in #Adidas nel 2023 - CalcioFinanza : Kasper Rorsted lascerà il ruolo di CEO in #Adidas nel 2023 - sportli26181512 : #Governance #Notizie Kasper Rorsted lascerà il ruolo di CEO in Adidas: Adidas ha annunciato che il suo amministrato… - bizcommunityit : Adidas: il CEO Kasper Rorsted passerà il testimone nel 2023 #CEO - FNW_IT : Adidas: il CEO Kasper Rorsted passerà il testimone nel 2023 -