Juventus, Zakaria potrebbe già lasciare: una big di Serie A lo vuole! (Di lunedì 22 agosto 2022) Secondo quanto riportato da Tuttosport, la grande sovrabbondanza a centrocampo in casa Juve potrebbe spingere anche Denis Zakaria all'addio, a distanza di soli 6 mesi dal suo arrivo. Il tecnico dei bianconeri Max Allegri preferirebbe non privarsi dello svizzero, ma la cessione potrebbe risultare obbligata a causa delle difficoltà riscontrate nelle trattative per le cessioni di altri profili in uscita quali Rabiot, Arthur o i giovani talenti Rovella e Fagioli. Zakaria Juve Cessione Per quanto riguarda la situazione legata al centrocampista ex Barcellona, potrebbe tornare di moda l'ipotesi Valencia. L'idea degli spagnoli sarebbe infatti quella di effettuare un tentativo last minute per assicurarsi il brasiliano a condizioni ben più favorevoli rispetto a quelle attualmente richieste dalla ...

GiovaAlbanese : #Juventus in campo così ? 4??4??2???? Perin; Danilo, Bonucci, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Locatelli, Mc… - Fprime86 : RT @Spazio_J: La Roma piomba su un centrocampista della Juventus: la situazione - - ZonaBianconeri : RT @simonsmarty19: Molto lontani da Milan,Inter,Napoli (senza contare la Roma che per me rimane forte)! Quest'anno lottiamo per la Conferen… - simonsmarty19 : Molto lontani da Milan,Inter,Napoli (senza contare la Roma che per me rimane forte)! Quest'anno lottiamo per la Con… - Spazio_J : La Roma piomba su un centrocampista della Juventus: la situazione - -