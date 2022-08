(Di lunedì 22 agosto 2022) “Per me il Barcellona sbagliò a prenderecome adesso sbaglierebbe la Juve, per me non è un calciatore da alti livelli. Passa più tempo in sala discografica che sula preparare le partite”. Lo ha detto a Sky Calcio Club l’ex centrocampista e ora opinionista, Paolo Di, parlando della possibilità che laacquisti Memphisin questa sessione di calciomercato. SportFace.

TuttoMercatoWeb : Di Canio sconsiglia Depay alla Juventus: 'Più attento alla musica che al campo' - de_pinot : La Juventus alle ali destre! (sì, lo so, un po' avvventurosa in difesa, ma questi sono... riserve Alessio Camorane… -

SPORTFACE.IT

...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di, Marco Bucciantini, ...con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214) Sampdoria vsore ......40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di, Marco Bucciantini Per ...30 [disponibile con opzione ZONA DAZN attiva] diretta su app DAZN e canale Zona DAZN (214)... Juventus, Di Canio: "Non prendete Depay, pensa di più alla musica che al campo" Lo ha detto a Sky Calcio Club l’ex centrocampista e ora opinionista, Paolo Di Canio, parlando della possibilità che la Juventus acquisti Memphis Depay in questa sessione di calciomercato.Depay Juve: ecco la richiesta d’ingaggio. L’olandese chiede 8 milioni di euro più bonus di ingaggio alla Juventus, cifra considerata troppo elevata dai bianconeri. Per questo motivo, in caso di rottur ...